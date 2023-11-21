Энергоблок на Белоярской АЭС выдал 100% мощности на «топливе будущего»

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Энергоблок № 4 Белоярской АЭС в Свердловской области выведен на номинальный уровень мощности с полной загрузкой МОКС-топливом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе станции.

«Впервые в истории энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 выведен на 100-процентный уровень мощности при полной загрузке активной зоны МОКС-топливом. По словам специалистов, реактор успешно прошел стадию технологического перехода на инновационное топливо и готов нести полную нагрузку», — говорится в сообщении.

С 20 июня энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС был отключен от сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования. 9 сентября энергоблок включили в сеть, активная зона реактора впервые была полностью переведена на уран-плутониевое МОКС-топливо.

«По условиям действия лицензии после окончания планового ремонта и перезагрузки топлива энергоблок № 4 должен был проработать в течение 300 часов на уровне мощности 85% от номинальной. Этот период работы реактор прошел без каких-либо замечаний, все нейтронно-физические характеристики активной зоны находятся в пределах нормы. Это значит, что инновационное топливо работает правильно, и энергоблок готов надежно, безопасно и в полном объеме вырабатывать электрическую и тепловую энергию», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова расположена в Свердловской области в 3,5 км от города Заречный и 45 км от Екатеринбурга. Для охлаждения конденсаторов турбин БАЭС было создано Белоярское водохранилище. Станция сооружена в три очереди. Первая очередь — энергоблоки № 1 и № 2 с реактором АМБ, вторая очередь — энергоблок № 3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600, третья очередь — энергоблок № 4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800. БН-600 и БН-800 — крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности «быстрый» реактор входит в число лучших ядерных реакторов мира. Рассматривается возможность дальнейшего расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 5 с быстрым реактором мощностью 1 200 МВт

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