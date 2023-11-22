«РариТЭК» запустил в Набережных Челнах производство импортозамещающих криогенных баков

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Компания «РариТЭК-Газомоторные топливные системы», дочернее предприятие АО «РариТЭК Холдинг», запустила в Набережных Челнах уникальную линию по изготовлению криогенных баков. Это первый подобный проект в промышленной отрасли не только города, но и региона.

Инвестиции в проект, созданного в рамах импортозамещения, составили 250 млн рублей. На подготовку производства площадью в 1,5 тысячи кв.м и разработку технической документации у предприятия ушел год. Благодаря реализации проекта создано 25 новых рабочих мест.

Новая линия уже сейчас готова отвечать за запросы активно развивающегося рынка газомоторного топлива в России, и, в частности, кластера производителей газомоторной техники, который сконцентрирован именно в Татарстане. В первую очередь, удовлетворяя потребность в оптимальных решениях для компактного хранения большого объема природного газа. Криогенные топливные системы — одно из таких приоритетных решений.

Так, потребность российского рынка, по данным аналитиков, сейчас составляет 5 тысяч баков в год. Производственные мощности новой линии РариТЭК закрывают львиную долю этого запроса — в год она способна выпускать до 3 тысяч баков. Предприятием разработаны компоновочные решения хранения газа СПГ для магистрального транспорта, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Номенклатурный ряд: от 150 л до 1000 л. Гарантия на продукцию — 10 лет.

В «РариТЭК-ГТС» отмечают, что самое главное преимущество криогенных баков, производимых на новой линии — использование отечественных материалов и комплектующих. Более того, предприятие готово обеспечивать стабильное ценообразование и сокращенные сроки доставки готовой продукции.

ООО «РариТЭК-ГТС» входит с состав группы компаний АО «РариТЭК Холдинг». Специализируется на техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

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