В Нижнем Новгороде представили белорусско-российский электробус

© s.auto.drom.ru

В Нижнем Новгороде утром 22 ноября прошла премьера белорусско-российского электробуса Минин. Название двоякое: с одной стороны, это акроним от Минск + Нижний Новгород, с другой — фамилия русского героя Кузьмы Минина (он был нижегородцем).

Машина разработана на базе несущего каркаса кузова белорусского электробуса БКМ-Е321 и унифицирована с ним по силовой установке. Однако у Минина полностью оригинальные передние и задняя маски, свои фары и фонари.

Вместимость салона — 75 человек (из них 41 посадочное место), максимальная скорость — 75 км/ч, запас хода на полном заряде батареи — до 250 км. Время подзарядки аккумуляторов — пять часов.

Ранее под маркой «Минин» производили белорусско-российские трамваи.

Электробус будут выпускать на мощностях завода «НижЭкоТранс» в Ворсме.

Якорным заказчиком новых электробусов станет Нижний Новгород, ожидается, что он законтрактует 62 машины.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

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