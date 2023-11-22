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В Нижнем Новгороде представили белорусско-российский электробус

 © s.auto.drom.ru

В Нижнем Новгороде утром 22 ноября прошла премьера белорусско-российского электробуса Минин. Название двоякое: с одной стороны, это акроним от Минск + Нижний Новгород, с другой — фамилия русского героя Кузьмы Минина (он был нижегородцем).

Машина разработана на базе несущего каркаса кузова белорусского электробуса БКМ-Е321 и унифицирована с ним по силовой установке. Однако у Минина полностью оригинальные передние и задняя маски, свои фары и фонари.

Вместимость салона — 75 человек (из них 41 посадочное место), максимальная скорость — 75 км/ч, запас хода на полном заряде батареи — до 250 км. Время подзарядки аккумуляторов — пять часов.

Ранее под маркой «Минин» производили белорусско-российские трамваи.

Электробус будут выпускать на мощностях завода «НижЭкоТранс» в Ворсме.

Якорным заказчиком новых электробусов станет Нижний Новгород, ожидается, что он законтрактует 62 машины.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

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Источник: https://news.drom.ru/95574.html

Нижний Новгород, Минин, НижЭкоТранс, Ворсма
  • Нет аватара termometrix
    22.11.2317:44:12

    + Прекрасный дизайн! Поздравляю!

    Это именно то, что нам нужно, больше совместных разработок с нашими партнерами.

    Отредактировано: termometrix~17:46 22.11.23
    #1272267
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    22.11.2322:01:24

    Кооперации России и Беларуси — добро.

    #1272278
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