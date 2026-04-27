Российско-белорусское предприятие ООО СП «Нижэкотранс» передало Нижнему Новгороду все односекционные трамваи «МиНиН» модели Т811 в количестве 144 единицы. 142 из них уже курсируют на всех городских маршрутах как в нагорной, так и в заречной части областного центра.

Также поставлено 7 трамваев особо большого класса из 26 запланированных. Все трехсекционные вагоны «МиНиН» модели Т856 планируется направить на маршруты № 6 и 7, особенно востребованные у пассажиров. Сейчас на данных маршрутах работает три единицы. Завершить поставку оставшихся 19 трамваев планируется до конца текущего года.

По словам Евгения Грабовского, директора ООО «Экологические проекты» — компании-эксплуатанта — нижегородцы уже по достоинству оценили преимущества новых вагонов.

«Мы получаем много положительных отзывов о комфорте, плавности хода и удобстве салона. Особенно заметный эффект мы видим на маршрутах № 6 и № 7: трёхсекционные модели здесь стали настоящим спасением из‑за высокого пассажиропотока. Благодаря увеличенной вместимости — до 280 человек — удалось существенно снизить нагрузку в часы пик и сделать поездки более комфортными для тысяч нижегородцев», — рассказал он.

«Наши трамваи — это транспорт, сочетающий современные технологии и повышенный комфорт для пассажиров: просторный салон, низкий пол, климат‑контроль и удобные места для маломобильных граждан. Что касается „МиНиНых“ особо большого класса, они существенно увеличивают провозную способность на загруженных маршрутах, сохранив все преимущества платформы», — сказал генеральный директор ООО «СП «Нижэкотранс» Николай Высоцкий.

Модернизация инфраструктуры и подвижного состава общественного транспорта соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках федерального проекта «Общественный транспорт» обновляется не только инфраструктура, но и подвижной состав общественного транспорта, чтобы сделать поездки более комфортными и безопасными.

Также в рамках концессии по модернизации трамвайной инфраструктуры уже реконструировано 107 км одиночного пути из 149,3, обновлено шесть тяговых подстанций, три из которых введены в эксплуатацию.

Напомним, ООО «СП «Нижэкотранс» и ООО «Экологические проекты» — дочерние предприятия Корпорации развития Нижегородской области.

https://www.nia...n.ru/?id=637423