В Находкинском морском рыбном порту введен в эксплуатацию новый холодильный комплекс

Новый современный холодильно-морозильный комплекс мощностью 6 000 тонн единовременного хранения рыбной продукции введен в эксплуатацию в Находкинском морском рыбном порту (Приморский край) Рядом с ним построена контейнерная площадка, позволяющая единовременно размещать и хранить 500 рефрижераторных контейнеров.

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Новый холодильный склад и контейнерный терминал были введены в строй в рамках реализации инвестиционных обязательств по договору аренды рыбных причалов между подведомственным Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» и АО «Находкинский морской рыбный порт».

В настоящее время холодильный комплекс аттестован Россельхознадзором на требования Китая и Республики Корея и позволяет экспортировать рыбопродукцию в эти страны.

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С введением в строй новых мощностей пропускная способность Находкинского морского рыбного порта по перевалке и хранению рыбо- и морепродукции составляет теперь не менее 60 тысяч тонн в год.

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