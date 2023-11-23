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В Сегежском районе Республики Карелия запустили движение по Майгубскому мосту, расположенному на участке трассы «Кола — Надвоицы — Сегежа» над озером Выгозеро.

Ширину переправы увеличили с 8 до 11 метров, а протяженность — на 11 метров. Теперь она также имеет три пролета вместо пяти. Реконструированный мост рассчитан современные нагрузки и длительный срок службы, рассказали в пресс-службе правительства Республики Карелия.

Ремонт Майгубского моста стал финальным этапом восстановления трассы «Кола — Надвоицы — Сегежа», имеющей огромное значение для карельской Арктической зоны, для развития которой планируется привлечь больше новых инвесторов и резидентов.

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