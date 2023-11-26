Новую буровую установку для геологоразведочных работ создали на заводе «Геомаш»

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Новая отечественная буровая установка для разведки твёрдых полезных ископаемых создана на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео».

Общая стоимость проекта составила 128,3 млн рублей. Заводские испытания показали эффективность оборудования, которое по основным параметрам превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка.

В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю важнейшую информацию о бурении, вне зависимости от того, где работает станок — на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать такие показатели, как скорость бурения, расход топлива и другие.

Скорость бурения нашей машины опередила производительность иностранного оборудования, рассказал председатель совета директоров АО «Геомаш» Роман Кондратьев.

«Основная идея заключается в том, чтобы не только технологически выровняться с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России».

ИТ-решение заменит на отечественном оборудовании такие иностранные аналоги как GeoBank, acQuire, Fusion, MineVision.

Каждый год геологам необходимо около 100 таких установок.

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