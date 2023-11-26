В Макаровке открылись учебно-тренажерные комплексы

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось открытие сразу двух новейших учебно-тренажерных комплексов — по мореходной астрономии и электронной картографии.

© morflot.gov.ru

Проекты реализованы при финансовой поддержке стратегического партнера университета — ПАО «Совкомфлот».

В торжественных церемониях приняли участие капитан-наставник, начальник отдела безопасности мореплавания ПАО «Совкомфлот» Виктор Петрусевич, директор Института «Морская академия» Владимир Соколов, преподаватели и курсанты факультета Навигации и связи, специалисты компании Совкомфлот.

Основная целевая аудитория для обучения в новой лаборатории по мореходной астрономии — курсанты-судоводители факультета Навигации и связи Института «Морская академия» ГУМРФ. Оборудование лаборатории позволит сформировать навыки работы с навигационным секстаном, звездным глобусом. Курсанты смогут рассчитывать поправку компаса, определять место судна по Солнцу и планетам. Причем все эти действия выполняются в реальном времени, имитируя судовые условия астрономических наблюдений. Расчеты обучающиеся смогут выполнять с помощью апробированных компьютерных программ, разработанных Институтом прикладной астрономии РАН, признанным научно-информационным центром, обеспечивающим судоходные компании России астрономической информацией.

Заведующий кафедрой навигации Института «Морская академия» Александр Горобцов отметил уникальность тренажера и рассказал о возможностях его использования в учебном процессе университета.

Александр Передерий, генеральный директор ООО «Научно-производственная компания «Системы и технологии», проинформировал об основных особенностях технической стороны тренажера. С кратким изложением примененной в тренажере уникальной методики, основанной на многолетнем опыте проведения занятий по мореходной астрономии, выступил ее автор, генеральный директор ООО «НАВГЕОЭКСПЕРТ», к.т.н., доцент Дмитрий Гагарский.

Лаборатория по электронной картографии будет использоваться как для подготовки курсантов-судоводителей, так и для повышения квалификации действующих капитанов, старпомов и вахтенных помощников в Институте дополнительного профессионального образования ГУМРФ.

В классе будут разбираться примеры наиболее характерных навигационных аварий и инцидентов, связанных с ошибками в планировании и выполнении перехода, а также в управлении судном. Особое внимание будет уделяться разбору основных причин посадок судов на мель и касания ими грунта и мер по предотвращению таких аварий.Для этого на тренажере будут отрабатываться упражнения по учету ограничений ЭКНИС и возможного влияния человеческого фактора на эффективность использования ЭКНИС.

Владимир Соколов подчеркнул, что с введением данного тренажера возможности подготовки в ГУМРФ возрастают до 520 человек в год, что полностью покрывает потребности университета в обеспечении учебного процесса как в части высшего профессионального образования, так и в области повышения квалификации.

Морской УТЦ университета планирует начать эксплуатацию лаборатории на курсах повышения квалификации судоводителей с I квартала 2024 года. Новая лаборатория включает 10 рабочих мест на базе одобренной судовой ЭКНИС «PRO-MARINER 5000» и дополнит существующую лабораторию из 10 ЭКНИС «NAVI-SAILOR 4000» компании «Транзас Навигатор».

Владимир Пономарев, директор по развитию ООО «Эволюция морских цифровых технологий», проинформировал об основных новациях, реализованных в тренажере ЭКНИС, сделав акцент на том, что это полностью российская разработка.

«Открытие лабораторий — один из пунктов плана мероприятий между ПАО «Совкомфлот» и университетом, который ежегодно формируется и выполняется в целях подготовки квалифицированных кадров для ПАО «Совкомфлот», отметил Виктор Петрусевич.

Лаборатории открыты в рамках проходящего в ГУМРФ семинара старшего офицерского состава экипажей судов ГК ПАО «Совкомфлот». Семинар продлится до 24 ноября включительно.

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

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