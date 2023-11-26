Производство стендеров наладили в Волгоградской области

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В Волгоградской области успешно прошла испытания очередная автоматизированная система, предназначенная для перегрузки в танкеры нефти и аммиака. Сейчас специалисты Камышинского опытного завода готовят стендер к отправке заказчику. В России такое оборудование производят пока только в одном месте и оно с успехом заменяет импортное, сообщили в администрации региона.

Создавали и обкатывали оборудование для перевалки нефтепродуктов и химических жидкостей в суда-танкеры в Камышине три года. Подобные системы выпускают лишь 6 компаний в мире. При этом камышане разработали и запатентовали уникальные механизмы. Сейчас запустили серийное производство. Востребована продукция не только в России, но и за рубежом. За год заказчикам поставили 12 таких стендеров.

Теперь на заводе при поддержке Минпромторга России разрабатывают стендеры для отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) в суда-танкеры.

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