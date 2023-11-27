«Дом полимеров» СИБУРа развенчивает мифы

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Многие считают химическую промышленность этаким вариантом сырьевой. В последние годы в России были реализованы гигантские проекты в области химпрома, строительство других гигантов идёт прямо сейчас, например Амурского ГХК СИБУРа. И когда я о них говорю, мне тут же пишут в комментариях: «Ой, опять сырьё, когда уже будет что-то сложное».

Но дело в том, что химия это и есть «что-то сложное». Химпром — это самые современные технологии, доступные немногим странам мира. Многие технологии промышленного производства тех или иных химических продуктов — результат сложнейших научных исследований и разработок. А нефтегазохим — это заводы-гиганты, оснащённые высокотехнологичным оборудованием, даже доставка которого на строительную площадку — это каждый раз уникальная логистическая операция.

Химия — это сгусток науки и технологий, и называть нефтегазохимическое производство сырьевым совершенно некорректно. Но некогда сформированный стереотип прочно поселился в головах обычных людей. И его разрушить, рассказать и показать то, насколько прикладная химия интересна и наукоёмка, а заодно развеять и другие мифы поможет целый павильон — «Дом полимеров», который построил СИБУР на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Дом полимеров» — образовательно-просветительское пространство, рассказывающее о том, как производят полимеры и какую роль они играют в жизни современного человека. А роль эта колоссальна, ведь из полимеров создают комплектующие для автомобилей и оргтехники, упаковку, медицинское оборудование, дорожное покрытие, инженерные трубы, одежду, обувь, косметику и многое другое. 98% вещей, которыми ежедневно пользуется человек, изготовлены именно из полимеров.

Павильон состоит из нескольких залов, каждый раскрывает различные стороны нефтегазохимической промышленности на примере производства базовых полимеров.

Для начала надо бы узнать, как именно они производятся. Об этом рассказывается в зале «Большая трансформация». Здесь посетители могут окунуться в атмосферу химического производства и, будто побывав на заводе, увидеть путь превращения газа в полимер. На интерактивных экранах отражены основные стадии производства.

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Добавьте описаниеКстати, уже в этом зале разрушается миф о том, что производство полимеров только и делает, что вредит природе. На самом деле это не так. Ведь одним из видов сырья для получения полимеров является попутный нефтяной газ (ПНГ). Раньше его просто сжигали в факелах и это наносило урон экологии, нагревало планету. Теперь ПНГ в России почти нигде не сжигается, а идёт в дело, в том числе его закупает СИБУР для производства полимеров. Посетители в этом зале могут сами «остановить» сжигание попутного газа — для этого надо нажать специальный рычаг.

На заводе газ, природный или попутный, разделяется на фракции, после чего отдельные компоненты отправляются в пиролизные печи. Температура в печи — 850 градусов, а высота печи может достигать высоты 20-этажного дома. В результате пиролиза появляются мономеры, которые затем полимеризуются. Процесс полимеризации происходит в больших реакторах под очень высоким давлением, которое сопоставимо с давлением на глубине океана 240 метров.

Как выглядит итоговый продукт, посетитель зала может не только увидеть, но и ощутить. В зале гранулы полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида распределены по большим контейнерам, куда можно окунуть руку, почувствовать особенности каждого вида полимера.

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В зале «Большая трансформация» есть ещё один необычный экспонат — трубы, из которых доносятся разные звуки. Только здесь можно послушать, как звучит горючий газ, щёлочь, воздух. Звуки настоящие, они были записаны на заводах СИБУРа.

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Как я уже говорил, нефтегазохимические заводы в России очень современны, модернизированные и построенные с нуля и поэтому по законам времени максимально автоматизированы. Но несмотря на это, химическая промышленность даёт работу десяткам тысяч людей, причём это в основном высококвалифицированные сотрудники с высочайшим уровнем знаний и профессионализма. Поэтому в СИБУРе всегда подчёркивают, что главный капитал компании — это люди, ведь все современные технологии создаются их руками. Об этом рассказывается в следующем зале «Мастера нефтехимии».

Сегодня в СИБУРе работают около 40 тыс. человек. О сотрудниках компании рассказывает мультимедийная 3D-экспозиция с изображением одного из заводов СИБУРа. На фоне завода изображены представители разных профессий, которые занимаются текущей работой: сотрудники лабораторий (химики-технологи), операторы, инженеры, логисты, экономисты.

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Операторы сидят за мониторами и следят за различными показателями. Всё оборудование на заводах оснащено датчиками: давления, температуры, объёма подачи материала и так далее. Задача оператора — отслеживать производственный баланс.

Я вот не знал, но оказывается, за различными форс-мажорными ситуациями на заводах давно следят дистанционно. Инженер надевает VR-очки, специальную перчатку для управления дроном и отправляет его в нужную точку. Дроны оснащены видеокамерами, тепловизорами, датчиками протечки, которые дают инженеру полную картину происходящего. Дроны также используются для забора проб воды и фиксации качества воздуха, чтобы отслеживать, нет ли каких-то выбросов в природную среду.

И это неудивительно, ведь заводы полимеров — это настоящие гиганты, и довольно сложно человеку быстро попасть из одной точки предприятия в другую, дрон сделает это гораздо быстрее. Роботов используют и для других задач: например, на некоторых заводах они занимаются перевозкой пробирок с опасными веществами. Это значительно экономит человеческий ресурс и минимизирует риски для здоровья сотрудников.

Впрочем, СИБУР заботится не только о своих сотрудниках, но и о той среде, где живут они и их семьи. Компания развивает любой город своего присутствия, стараясь сделать их комфортными для жизни и развития в ногу с предприятием. Об этом рассказывает зал «Страна СИБУР».

Начался СИБУР с города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Именно здесь открылось первое производство в 1995 году. На данный момент у СИБУРа 30 регионов присутствия по всей стране, география очень широкая. Заводы расположены в Западной Сибири, Воронеже, Казани, Красноярске, Перми, Тобольске, Томске и других городах России. Кроме того, в разных городах страны работают лаборатории, диджитал-подразделения, корпоративный (в Москве), оздоровительный центры (в Анапе). Компания постоянно растёт, каждый год набирая около тысячи новых сотрудников.

Кстати, сотрудником компании может стать каждый: например, в 2026 году планируется достроить Амурский газоперерабатывающий завод — и все посетители выставки могут взять QR-код у сотрудников «Дома полимеров», отправить своё резюме и в будущем стать частью компании.

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Ну и куда без экологии, ведь с этим связано множество мифов. В зале «Практикум» можно узнать о том, как перерабатываются отходы из пластика, о сортировке отходов и о том, что изготавливают из переработанного пластика.

Это одно из преимуществ полимеров — их довольно легко использовать вновь. В зале представлены примеры такого использования. Например, из переработанных пластиковых бутылок СИБУР изготавливает баскетбольные и футбольные мячи. Они сертифицированы и соответствуют необходимым спортивным требованиям.

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В «Доме полимеров» можно даже покидать мяч — специально для этого в зале установлено баскетбольное кольцо.

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Технологи играют важнейшую роль в СИБУРе. В компании постоянно работают над качеством и марками полимеров, делают их производство более экологичным, что особенно важно, например, для пищевой промышленности. В Москве на базе Сколково работает лаборатория «СИБУР Полилаб». Только за прошлый год эта лаборатория запатентовала около 100 научных открытий, связанных с полимерами.

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В «Дом полимеров» можно приходить и с детьми. Во-первых, потому что детям вообще неплохо бы знать, как и где производят привычные для них вещи, как правильно обращаться с отходами, чтобы наши города были чище, что в России есть такая мощная и высокотехнологичная отрасль промышленности, где однажды, вероятно, им представится возможность работы. А во-вторых, потому что тут просто весело. Например, можно разукрасить готовую картинку с контурами животных, затем поместить в специальный сканер — и изображение станет частью сказочного леса, который показан на мультимедийном экране.

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Для детей постарше есть лекторий, оборудованный для теоретических и лабораторных занятий. А самое захватывающее для них происходит по выходным: в специальном зале «Дома полимеров» проходят химические шоу для учащихся начальных классов.Думаю, любой посетитель, пройдя все залы, выйдет из «Дома полимеров» СИБУРа с совсем другим представлением о химической промышленности. А дети, вероятно, захотят работать на одном из предприятий компании, когда вырастут. А заодно поймут, что для этого надо много и хорошо учиться.

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