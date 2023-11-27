«Уральская сталь» запустила трубопрокатный агрегат ТПА-80 в новом трубопрокатном цехе

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На «Уральской Стали» в Новотроицке Оренбургской области прошили первую гильзу бесшовной трубы. Производство полуфабриката успешно состоялось в рамах реализации первого этапа ввода в эксплуатацию трубопрокатного агрегата (ТПА-80).

Прошивку первой гильзы произвели из стальной заготовки диаметром 120 мм.

— Запуск оборудования прошивного стана и сам производственный процесс прошёл успешно благодаря профессиональной и слаженной работе персонала трубопрокатного цеха № 1, — отметил начальник ТПЦ-1 Александр Степанов.

Следующие этапы — запуск непрерывнопрокатного и редукционно-растяжного станов — будут реализованы в первом квартале 2024 года.

Ввод ТПА-80 ознаменует новый этап в истории комбината с освоением производства нового конечного вида продукции — бесшовных горячекатанных труб диаметром 32-89 см, с толщиной стенки 2,9-14 мм, длиной 4,5-12 м.

Закладка фундамента нового цеха по производству бесшовых горячекатанных труб была начата 15 июля прошлого года.

Полный запуск цеха будет сопровождаться созданием 500 новых рабочих мест.

К 2025 году планируется выйти на проектные показатели производства бесшовных труб до 250 тыс. тонн в год. Продукция востребована в нефтегазодобывающей отрасли.

«Уральская сталь» — один из ведущих в России производителей штрипса для труб большого диаметра, трубной заготовки, толстого листа и мостовой стали. Всего предприятие производит более 100 марок стали и входит в восьмерку крупнейших производителей стали страны. По данным правительства Оренбургской области, один только первый листопрокатный цех комбината в год прокатывает до 1 млн тонн высококачественной стали для мосто- и судостроения, производства сварных труб большого диаметра, строительных конструкций. Сейчас здесь также осваивают производство уникальных видов проката.

https://tass.ru...8lc1a7136212985

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