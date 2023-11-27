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Производство

В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок

 © tass.ru

Производство запчастей для автомобилей зарубежных марок Renault, Nissan и Mitsubishi освоили в Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

На рынок производителей автозапчастей для иномарок вышло предприятие «Резинотехника» в городе Балакове. «В этом году освоили выпуск сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan, Mitsubishi», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, после введения санкций в течение года АО «Резинотехника» открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий автопрома — заводов «Камаз», «Урал», ЯЗДА, «Автодизель» (ЯМЗ) и других производителей. Это сальники двигателей внутреннего сгорания, узлов трансмиссии — редукторов, раздаточных коробок, ступичных узлов и топливной аппаратуры. В серийное производство для конвейеров запущено шести изделий. Также возобновлен выпуск четырех изделий для «Автоваза» на замену импортных.

«Резинотехника» поставляет около 300 наименований продукции для ведущих автопроизводителей России, моторных заводов Ярославля, Тутаева и Заволжья и других потребителей.

https://vk.com/...-195082246_1382

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/19388861

Саратовская область, импортозамещение, Резинотехника
  • SupersonicAir SupersonicAir
    27.11.2321:30:57

    Отлично! Спасибо Вам за это!

    Наболевшая тема. 100500 раз поднимается тема автомобилестроения. А ведь всё начинается с малого. С того же сальника. С удовольствием куплю сальник отечественного производителя, если подойдёт. Только бы не останавливаться на достигнутом. Несложные элементы автомобиля, расходнички. Типа колодок, затем может и шаровые/рычаги подвески, ролики для ремней, натяжители какие-нибудь. Турция так и выезжала — и теперь у турков есть половина заменителей, изготавливаемых внутри государства.

    Зачем это нужно: если умеешь делать сальники, подходящие на современые Рено-Ниссан, значит завтра сможешь собрать свой современный двигатель на этих сальниках и не носиться с вытращенными глазами, собирая комплектуху «с мира по нитке». Так и с остальными компетенциями. Машина состоит из кучи запчастей.

    Максимально рад, если будем этим заниматься. ( И со временем будем иметь возможность не отправлять свои оверпрайс деньги в VW за их золотые, подчас, расходники)

    #1272620
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