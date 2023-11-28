В Москве открыта новая связка между Волгоградским и Рязанским проспектами

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Открыто движение по участку Окской улицы, соединившему Волгоградский и Рязанский проспекты на юго-востоке столицы.

Работы велись на отрезке от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта.

Работы здесь начались в апреле 2021 года, а завершились в ноябре 2023-го. Была реконструирована ж/д станция Старопролетарская и переустроено 1,5 км железнодорожных путей.

Также выполнено расширение проезжей части северного участка от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта, что позволило превратить Окскую улицу в полноценную четырехполосную дорогу-связку между Волгоградским и Рязанским проспектом.

Всего по проекту построено и реконструировано 2,1 км дорог. Прилегающая территория благоустроена — появилось 2,3 га газонов, высажено 239 деревьев и свыше 7,7 тыс. кустарников.

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