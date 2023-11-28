В Москве на 15,1% вырос объем производства обрабатывающих отраслей

За девять месяцев текущего года объем производства вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Наиболее увеличился выпуск одежды — более чем в 3 раза, электрического оборудования — в 2 раза, лекарственных средств и медицинских материалов — в 1,5 раза.

Выручка столичных предприятий обрабатывающей промышленности выросла на 37% за 3 года. Это на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем по стране.

© www.mos.ru

Сегодня в Москве более 4 тысяч промышленных площадок. Около 760 предприятий специализируются на приборостроении, свыше 630 — на полиграфии, порядка 340 — на выпуске стройматериалов. На производствах трудоустроено 720 тысяч человек.

Для развития промышленности город предоставляет больше 20 системных мер поддержки. Например, предоставление льготных кредитов, льготы по налоговым и арендным платежам, получение субсидий на возмещение части затрат по лизингу и выплата процентов по кредитам на приобретение оборудования. Перечень мер поддержки постоянно расширяется.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.