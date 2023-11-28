Открыто движение по новому мосту через Белоколодец в Липецкой области

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В селе Боринское Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали мост через реку Белоколодец. По искусственному сооружению открыли движение транспорта. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает Управление дорог и транспорта региона в своем официальном Telegram-канале.

В ходе работ специалисты «Капиталстроя» разобрали построенное 40 лет назад 50-метровое сооружение и возвели рядом с ним новый мост, чуть сдвинув по оси дороги, чтобы сваи не пересеклись с прежними. Новая переправа таких же размеров, но обладает большей грузоподъемностью.

Контракт с подрядчиком был заключен в марте текущего года, стоимость работ составила 115 млн рублей.

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