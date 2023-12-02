На Маломырском руднике в Амурской области запустили новую линию флотации

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Маломырский рудник группы «Атлас Майнинг» в Селемджинском районе произвёл технологический запуск третьей линии флотации на золоторудном месторождении. Такой шаг позволит увеличить объёмы переработки упорных руд на предприятии в полтора раза — до 5,8 миллиона тонн в год.

Проект масштабный, общая сумма инвестиций — 8,5 миллиарда рублей.

Маломырский рудник — первопроходец в переработке упорных руд. Две первых линии флотации на предприятии запустили еще в 2018 году. Ещё один флотационный комплекс начал работать на руднике «Пионер» два года назад. Теперь новый этап — новая линия флотации, и снова на Маломыре.

— Флотационные линии полностью автоматизированы, их работу контролируют операторы с пульта управления. Флотация — это обогащение руды, с получением из сложных сульфидных руд концентрата, который идет для дальнейшей переработки на Покровский автоклавный гидрометаллургический комплекс, — пояснил начальник золотоизвлекательной фабрики ООО «Маломырский рудник» Денис Мухин.

Флотация — необходимый этап при работе с упорными рудами. Извлекать из них золото технологически сложно, да и содержание драгметалла в нем зачастую не превышает 1—2 граммов на тонну. В процессе флотации получается концентрат, готовый к дальнейшей переработке, а содержание золота в нем уже свыше 20 граммов на тонну.

Флотоконцентрат служит стратегическим сырьем для Покровского автоклавного гидрометаллургического комплекса, где под высоким давлением и при высокой температуре извлекается драгметалл, там же идет его переплавка в слитки доре, готовые для отправки на аффинажный завод.

— Флотация нужна не только Маломыру, но и всей группе компаний. Мощности Покровского АГК будут практически полностью загружены нашими собственными концентратами. Зависимость от сторонних поставщиков становится минимальной — не более 10 процентов, — отметил заместитель генерального директора ГК «Атлас Майнинг» по производству Алексей Афанасьев.

История Маломырского рудника началась в 2010 году с добычи окисленных (неупорных) руд. Первоначальные объемы переработки на предприятии достигали примерно 600 тысяч тонн в год. Однако разведанные запасы окисленных руд в Амурской области заканчиваются, а вот упорных руд — очень много. Внедрение флотационных и автоклавных технологий позволило открыть новую страницу в истории амурской золотодобычи.

Две первые линии флотации на Маломыре позволили перерабатывать до 3,6 миллиона тонн упорной руды в год. Открытие третьей линии повышает производительность предприятия в полтора раза — до 5,84 миллиона тонн.

Золотодобывающее предприятие стало не только первым поставщиком флотоконцентрата на Покровский АГК, но и полигоном для совершенствования технологий. Опыт, наработанный здесь, был применен при строительстве флотации на «Пионере». Новая линия флотации на «Маломыре» еще более совершенна и учитывает максимальное количество прошлых ошибок.

— Упорных руд действительно очень много, наше предприятие обеспечено их запасами как минимум на ближайшее десятилетие. Что касается непосредственно новой линии флотации, то здесь учтен весь предыдущий опыт. В ходе строительства применен ряд инновационных методик, которые должны дать положительный эффект. Новая линия гораздо производительнее двух первых, что положительно скажется на объемах переработки, — рассказал управляющий директор ООО «Маломырский рудник» Павел Никулин. — С расширением производства увеличился коллектив предприятия, мы открыли порядка 125 новых рабочих мест. Это касается как основного персонала фабрики, так и вспомогательных подразделений.

Основные строительные работы провели специалисты ООО «Капстрой» вкупе с подрядными организациями. Проект масштабный, общая сумма инвестиций — 8,5 миллиарда рублей.

Отдельное внимание социально-бытовым условиям. С нового года на «Маломыре» обживаются два новых комфортных общежития секционного типа. В каждом есть зоны коллективного отдыха и бытового обслуживания. Условия максимально приближены к домашним.

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