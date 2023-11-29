В Красноярском крае новый акушерский корпус Енисейской больницы

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Объект построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость проекта составила более 1,2 млрд руб.

В здании расположены женская консультация, родовое и послеродовое отделения, дневной стационар и отделение терапии. Акушерско-терапевтический корпус стал частью медицинского городка. Рядом расположены взрослая поликлиника с диагностическими отделениями, хирургический корпус с отделением реанимации и интенсивной терапии, с диагностическими отделениями, экстренной лабораторной, УЗИ и рентгеновской службой, отделение терапии и многопрофильный дневной стационар, сообщает правительство края.

«Мы теперь соответствуем по уровню обеспечения второму уровню оказания медицинской помощи и сможем принять в полтора раза больше родов», — сообщила главврач больницы Елена Касаткина.

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