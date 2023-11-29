На СЗ «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» проекта 885М
В Северодвинске на судостроительном заводе «Севмаш» состоялся спуск на воду четвертой атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень-М» — К-564 «Архангельск». Новый корабль будет служить в составе Северного флота ВМФ РФ.
Субмарины проекта 885М могут выполнять задачи как по борьбе с другими подводными кораблями, так и по уничтожению надводных и наземных целей.
Под водой подлодка «слышит» все на дальности в десятки километров с помощью гидроакустического комплекса «Иртыш-Амфора», который включает в свой состав мощную носовую сферическую антенну и несколько бортовых антенн. Фактически АПЛ «слушает» окружающее пространство не только в передней полусфере, но и по бокам и в задней полусфер — это дает преимущество первым обнаружить противника и нанести удар.
Атомные подлодки проекта 885М оснащены самыми современными самонаводящимися торпедами, которые могут атаковать подводные и надводные корабли.
Пусковые установки «Ясеней» кроме крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» могут применять и заметно более мощные универсальные гиперзвуковые «Цирконы». Обычные же «Калибры» могут поражать морские цели на дальности не менее 250 км и наземные цели на дальности до 2,5 тыс. км.
Отметим, что в настоящий момент в боевом составе ВМФ находятся четыре подлодки типа «Ясень» и «Ясень-М»: «Северодвинск» (проект 885), «Казань» (проект 885М), «Новосибирск» (проект 885М) и «Красноярск» (проект 885М). Еще четыре АПЛ этого проекта — «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток» — на этапе стапельной постройки в цехах «Севмаша».
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