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Судостроение и судоходство

На СЗ «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» проекта 885М

В Северодвинске на судостроительном заводе «Севмаш» состоялся спуск на воду четвертой атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень-М» — К-564 «Архангельск». Новый корабль будет служить в составе Северного флота ВМФ РФ.

 © paluba.media

Субмарины проекта 885М могут выполнять задачи как по борьбе с другими подводными кораблями, так и по уничтожению надводных и наземных целей.

Под водой подлодка «слышит» все на дальности в десятки километров с помощью гидроакустического комплекса «Иртыш-Амфора», который включает в свой состав мощную носовую сферическую антенну и несколько бортовых антенн. Фактически АПЛ «слушает» окружающее пространство не только в передней полусфере, но и по бокам и в задней полусфер — это дает преимущество первым обнаружить противника и нанести удар.

 © paluba.media

Атомные подлодки проекта 885М оснащены самыми современными самонаводящимися торпедами, которые могут атаковать подводные и надводные корабли.

Пусковые установки «Ясеней» кроме крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» могут применять и заметно более мощные универсальные гиперзвуковые «Цирконы». Обычные же «Калибры» могут поражать морские цели на дальности не менее 250 км и наземные цели на дальности до 2,5 тыс. км.

 © paluba.media

Отметим, что в настоящий момент в боевом составе ВМФ находятся четыре подлодки типа «Ясень» и «Ясень-М»: «Северодвинск» (проект 885), «Казань» (проект 885М), «Новосибирск» (проект 885М) и «Красноярск» (проект 885М). Еще четыре АПЛ этого проекта — «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток» — на этапе стапельной постройки в цехах «Севмаша».

 © paluba.media

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Источник: https://paluba.media/news/62937

Севмаш, Архангельская область, атомная подводная лодка, 885М
  • 4
    Katamaran Katamaran
    29.11.2312:01:55

       

    #1272739
  • -1
    Jorjio774 Jorjio774
    29.11.2312:15:00

    ➕ Хотелось бы, конечно, на 4-5 лет постройки выходить, если технологические процессы позволяют. Наши заклятые партнёры, Вирджинию строят за 4-ре года (с момента закладки). Англичан и французов можно в учёт не брать, у них, вообще, какие-то запредельные сроки строительства.

    Отредактировано: Jorjio774~12:18 29.11.23
    #1272740
    • 4
      Нет аватара termometrix
      29.11.2313:27:19

      Хотелось бы, конечно, на 4-5 лет постройки выходить

      Это зависит от организации производства и уровня разделения труда,от этих факторов зависит автоматизация ,скорость, стоимость, качество и количество выпускаемой продукции.Не следует забывать,что США имеют в два раза больше трудоспособного населения,они являются центром международного разделения труда, и почти все отрасли их экономики используют труд и продукцию остального мира в больших масштабах благодаря международному доминированию доллара.

      Мы можем строить АПЛ и в течение двух лет и даже одного года,но от этого пострадают другие отрасли нашего народного хозяйства, к сожалению.

      Зы.По своей сложности,технологичности и функции,по своим габаритам, АПЛ «Ясень» сравнимы не настолько с АПЛ «Вирджиния», а скорее со стратегическими ракетоносцами США «Огайо».

      Отредактировано: termometrix~19:53 29.11.23
      #1272745
      • -1
        Badassgoliath Badassgoliath
        29.11.2315:20:44

        Не следует забывать,что США имеют в два раза больше трудоспособного населения,они являются центром международного разделения труда, и

        То есть, называя вещи своими именами, США являются метрополией, а другие страны мира — колониями.

        #1272752
        • Нет аватара termometrix
          29.11.2317:18:41

          Можно сказать и так.

          Без использования ресурсов остального мира США никогда не имели бы такого уровня жизни, технологического развития и такого военного потенциала.

          В лучшем случае они выглядели бы как большая латиноамериканская страна, пережившая длительный период эксплуатации и никто бы не считал их сверхдержавой.Вся их история-паразитическая. Мигранты со всего мира,капитал со всего мира, затем рынки Британской империи,Германии,Японии и так далее.

          Отредактировано: termometrix~17:32 29.11.23
          #1272754
          • Badassgoliath Badassgoliath
            29.11.2317:50:16

            Без использования ресурсов остального мира США никогда не имели бы такого уровня жизни, технологического развития и такого военного потенциала.

            Советская пропаганда подробнейшим образом разжёвывала про американский империализм.

            Но куда там! У них ведь джинсы и жвачка! Какой там империализм в сравнении с этим?!

            #1272755
            • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
              29.11.2318:28:53

              Нынешней молодёжи не придётся сравнивать.Нижнетагильские лучшие в мире горнолыжные и мотоциклетные штаны раскупаются как горячие пирожки. На очереди стильные мотоциклетные мокасины и элегантные футуристические шлемы и очки.

              Отредактировано: Жан Ковальчук~20:51 29.11.23
              #1272757
            • Нет аватара termometrix
              29.11.2320:27:58

              У них ведь джинсы и жвачка! Какой там империализм в сравнении с этим?!

              Дело в том,что другие страны шьют американские джинсы для нужд американской экономики и рынка.

              Так происходит и во всех американских отраслях.Это высвобождает много трудовых ресурсов в США для нужд американского ВПК.Отдельный вопрос заключается в том, что даже американский ВПК создается снова в рамках кооперации с другими союзниками США,с помощью всего Нато, с Израилем,с Японией,Южной Кореей,Австралией и другими.Многие поставщики комплектующих для американских вооружений и НИОКР являются иностранными компаниями.

              В этом состоит чудо и подвиг ВПК России,который взаимодействует с гораздо меньшим количеством стран и в большей степени самодостаточен.

              И это с учетом того, что изначально наши трудовые ресурсы меньше и они заняты почти во всех других отраслях.

              Отредактировано: termometrix~13:56 30.11.23
              #1272765
            • Нет аватара Лексур
              30.11.2309:38:52

              Знаете ли, когда слышу и читаю это, сразу возникает вопрос от Людвига Аристарховича. Когда человек слышит только одну и неизменную точку зрения, начинает сам додумывать. Да и с приличными отечественными штанами дело было средне. Самое главное не это. Мы, люди, так устроены, что не терпим неопределённость и внешнее ограничение. Популярность США была по причине определённости их картины мира. Если ты хорошо зарабатываешь, то приобретёшь всё и легально. То, что не каждый зарабатывает хорошо, едино для всех. Людям эта идея нравилась… по причине нехватки информации. 2-я «альтернатива"-АУЕ тоже возникла не на пустом месте, а как единственная оппозиционная идея. Не надо ворчать про «не тот народ», любой народ при такой безграмотной, хоть и доброжелательной, воциальной политике начнёт верить во всякую ерунду.

              #1272778
            • Нет аватара termometrix
              30.11.2312:00:23

              Какой там империализм в сравнении с этим?!

              Соврешенно верно.

              Проамериканская Википедия пишет:

              За период с 1917 по 1975 год общий размер доходов иностранных нефтяных корпораций в Венесуэле превысил 200 млрд долл., тогда как государство получило лишь около 45 млрд долл.

              Думаю,что комментарии здесь излишни.

              #1272788
          • Лариса Сухомлина Лариса Сухомлина
            30.11.2316:56:52

            Развитие любой экономики всегда эффективнее при взаимодействии с другими государствами. Это и технологии, и финансы, и трудовые ресурсы. Америка это давно поняла и успешно использует, но при это играет по понятным правилам. Поэтому к ней тянутся, с ней предсказуемо. Нам очень хочется доминировать, но уровень экономики не позволяет и вместо того, чтобы прокачиваться, развиваться, мы стали вести себя не предсказуемо. Теперь гордимся своей самостийностью, самостоятельностью, пусть в ущерб эффективности. Как дети малые.

            #1272829
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              30.11.2317:15:03

              После одностороннего выхода из международных договоров, замораживания наших валютных резервов и санкций даже против тех, кто хочет с нами торговать, «предсказуемость» США сильно потускнела.

              Понятно, что любые действия можно объяснить, но насчёт «предсказуемости» это вы… загнули    

              #1272830
              • Лариса Сухомлина Лариса Сухомлина
                30.11.2318:34:33

                Америка показала, что если мы надеемся решить вопрос на гоп-стоп, то у них найдется ответ по таким же правилам. Только сила на их стороне. Это как дворовый хулиган с городской мафией тягатся надумает. Ничего хорошего. Вот и радуемся идее чучхе.(

                #1272837
                • Нет аватара А_Ворожейкин
                  30.11.2319:34:55

                  США — типичная страна паразит, долго время живущая в концепции экспорта инфляции (необезпеченных денег) и импорта реальных товаров и ресурсов.

                  Финансируя двойной дефицит (счёта текущих операций и государственного бюджета) за счёт притока иностранных денег, США создавали иллюзию «рая на Земле», продавая мечты и статус избранности. Проблема в том, что все их фейки становятся мало, кому интересны, а следовательно и уровень жизни рухнет.

                  Коллективный запад (включая США) исторически ориентирован на колонизацию России и ограбление её, постоянно претендуют на отторжение исторических российских территорий, а в настоящее время он откровенно декларирует своей целью уничтожение российской государственности. Каждый раз, когда Запад получает хотя бы минимальное технологическое превосходство, он вторгается на территорию России с целью геноцида населения, уничтожения государства, захвата природных ресурсов Отечества.

                  Вывод: технологический и производственный потенциал стран запада должен быть разрушен любым доступным способом — как мирным — через создание невыносимых условий для существования промышленности на западе, так и военным — через физическое разрушение индустриальных мощностей и объектов промышленной инфраструктуры. Деиндустриализация, социальная фрагментация, архаичная деградация и экологизация окраинных лимитрофов, тяготеющих к западной цивилизации, и самого запада — основа безопасности России в настоящем и обозримом будущем.

                  #1272843
                  • Сергей Котенко Сергей Котенко
                    01.12.2310:19:55

                    США — типичная страна паразит,

                    Ну да, 78% ВВП Штатов — услуги, в первую очередь финансовые. То есть накачка долларами других стран.

                    #1272870
                • Сергей Котенко Сергей Котенко
                  30.11.2320:14:04

                  Лариса Сухомлина,

                  не надо сравнивать мою страну с дворовым хулиганом. Упражняйтесь на Штатах.

                  #1272848
                  • Лариса Сухомлина Лариса Сухомлина
                    01.12.2319:11:41

                    Это и моя страна тоже и я не считаю, что надо ставить знак равенства между государством и совершающим ошибочные решения чиновником!!!

                    #1272912
      • Jorjio774 Jorjio774
        29.11.2319:00:00

        Огайо

        Ну, Огайо, это всё-таки ПЛАРБ, пследнюю они сделали за 5 лет. Другое дело, что у них АПЛ однокорпусные, у нас двух. В случае с Ясенем, конструкция полуторакорпусная. Поэтому я и сделал сноску на техпроцесс. Возможно, что быстрее и не получится, но хочется. По крайней мере, я видел информацию, что сроки строительства будут сокращать.

        #1272761
        • Нет аватара termometrix
          29.11.2319:48:08

          Американскими аналогами АПЛ «Ясень» являются многоцелевые субмарины классов «Сивулф» и «Вирджиния»,но «Ясень» предназначен для более широкого круга задач. По функциям «Ясень» частично будет соответствовать американским подводным лодкам «Огайо», переоборудованным под вооружение крылатыми ракетами.

          Ну, Огайо, это всё-таки ПЛАРБ

          Есть и «Огайо» ПЛАРК.

          Отредактировано: termometrix~19:52 29.11.23
          #1272762
          • Jorjio774 Jorjio774
            29.11.2319:55:13

            Да, подзабыл. Они 4-ре, если помню, переоборудовали. Переоборудовали Ягайло под 80 или более топоров. Опасная вундервафля получилась.

            Отредактировано: Jorjio774~22:18 29.11.23
            #1272763
      • Нет аватара Sobes
        29.11.2322:58:06

        В декабре 2008-го флот США подписал 14-ти миллиардный контракт с General Dynamics и Northrop Grumman на постройку 8 лодок. За 2009 и 2010 они построили по одной в год, а за 11,12 и 13 — по две. В 2015 я побывал на первой из них, именно на Вирджинии, и как противолодочник по образованию, могу сказать — был многим очень удивлён, включая тот факт, что экипаж считал свою шестилетнюю лодку старушкой.

        #1272768
        • user78 user78
          30.11.2302:13:49

          За 2009 и 2010 они построили по одной в год, а за 11,12 и 13 — по две.

          В 11, 12, 13 годах было введено в строй всего по одной лодке в год — SSN-781 «Калифорния» в 2011 (начало строительства в 2006), SSN-782 «Миссисипи» в 2012 (начало строительства в 2007) и SSN-783 «Миннесота» в 2013 (начало строительства в 2008).

          Строили каждую из них более 5 лет.

          При этом других подлодок кроме Вирджиний по 7,8 тыс. т в США давно не строят.

          могу сказать — был многим очень удивлён, включая тот факт, что экипаж считал свою шестилетнюю лодку старушкой.

          Похоже совсем плохо начали строить подлодки в Америке, если за 6 лет они дряхлеют и сыпятся. Так то самый новый РПКСН США типа «Огайо» заложен в 1992 (31 год назад). Самый пожилой РПКСН — в 1981 (42 года назад). Первые 4 подлодки этого типа пришлось переделать в МАПЛ, им уже более 45 лет. Причем как минимум до 2030 новых РПКСН у США не будет, а «Колумбии» будут слабее чем «Огайо».

          В России с 2013 по 2023 фактически построено и введено в строй (либо будут введены в строй в декабре) 13 атомных подлодок, в среднем по 1,3 АПЛ в год. Причем эти подлодки гораздо более крупные и совершенные чем Вирджинии.

          #1272770
          • Нет аватара Sobes
            30.11.2307:03:59

            Старею признаюсь, что пошёл лёгким путём не проверив инфу перед тем как публиковать, Вот реальные даты. Первая в классе Вирджиния лодка была принята флотом США в октябре 2004-го, а не 2009-го. А далее в 2006 — Техас, в 2007 — Гаваи, в 2008 — Севрная Каролина. На сегодняшний день 22 в строю и ещё 6 строят. Но на лодке был и имею тому вещественное доказательство.

            #1272772
          • Jorjio774 Jorjio774
            30.11.2307:49:17

            а «Колумбии» будут слабее чем «Огайо"

            Уменьшение до 16-ти ракет на борту — логичное для американцнв решение. Такое впечатление, что Огайо и перспективная ПЛАРБ неспособны на залповый пуск. По крайней мере, не слышал про такое. Какой смысл в 24-х ракетах без залпового.

            #1272774
    • Нет аватара Scooter
      30.11.2316:13:14

      Недавно был комментарий главы ВТБ, которым отдали на 5 лет ОСК в управление.

      100летние станки, несовременная система организации производства.

      Сейчас думают, как всё наладить

      #1272819
      • Jorjio774 Jorjio774
        30.11.2319:09:06

        Да, к сожалению, есть такой момент. Наладят. Оптимизирут, выстроят вертикаль, оптимизируют управленческий аппарат. Костин, как человек со стороны, тут видимо и нужен.

        Отредактировано: Jorjio774~19:09 30.11.23
        #1272841
        • Нет аватара dronson123
          02.12.2305:34:43

          Сердюков???

          #1272924
          • Jorjio774 Jorjio774
            02.12.2311:32:38

            Посмотрим. Ну, Сердюков, тоже свою роль сыграл. Правда, потом, увлёкся.

            #1272930
  • Нет аватара WohaAhow
    30.11.2311:03:39

    Подписан приёмный акт на «Красноярск» и «Император Александр III». Говорят, что подъём флага — 10 декабря. Ну вот опять нет повода не выпить   ).

    #1272780
  • Нет аватара Vadimka
    02.12.2315:38:50

    В оригинальной новости — выведена из эллинга. Думается, спуск на воду это немного другое. Внимательней надо…

    #1272942
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