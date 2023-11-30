В Барнауле запустили движение по мосту на Новом рынке

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Объект 1,5 года был закрыт на реконструкцию. За это время старый мост демонтировали, а на его месте построили новый — больше и прочнее предшественника. На сегодняшний день основные работы завершены. Объект наконец-то открыли для движения, в том числе общественного транспорта, который отправится по старым маршрутам, действовавшим до реконструкции, завтра, 1 декабря. С учетом строительства подходов стоимость работ составила больше 2 млрд рублей.

Отметим, что свежепостроенный мост теперь больше предыдущего. Его ширина составляет 38,7 метров против 23,9 метров старого путепровода. Увеличилось и количество полос. Раньше их было четыре в обе стороны, а сейчас — шесть. Плюс две полосы трамвайной линии.

Малый путепровод построен из железобетона, большой — из металлических конструкций. Пролеты обеих частей моста закрыты сборными и монолитными плитами. Обустроены и подступы к объекту. Сверху он «укрыт» дорожной одеждой. Здесь смонтирована новая трамвайная линия. Дорожная часть оборудована ограждениями, столбами для контактной сети и уличного освещения. По бокам проходят пешеходные тротуары.

Сначала по новому путепроводу проехала спецтехника, после чего новый объект испытали рядовые горожане. Начиная с середины дня движение по мосту полностью запустится.

© avatars.mds.yandex.net

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