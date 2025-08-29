Подпишись
1 день назад
artal Дорожное строительство

В Барнауле открыли движение по Ташкентскому мосту

 © barnaul.org

В краевой столице завершили реконструкцию моста через реку Барнаулку. 26 августа состоялось открытие движения по Ташкентскому мосту. В 2023 году АО «Алтайиндорпроект» разработал проект реконструкции моста, предусматривающий полный демонтаж старого сооружения и возведение нового. А в прошлом году на объекте стартовали работы. 
Реконструкция заняла около 10 месяцев, в ходе которых был полностью демонтирован старый мост и построен новый современный объект протяженностью 60 метров. Все работы выполнены в полном соответствии с техническими требованиями и готовы к сдаче в эксплуатацию. Теперь жители получат удобный объезд Змеиногорского тракта, что значительно разгрузит транспортные потоки в этом районе города.

Отметим, что стоимость объекта составила около 110 млн рублей.

Источник: barnaul.org

