Крыловский центр повысил энергоэффективность проектируемого балкера-зерновоза на 20%

Крыловский © sudostroenie.info

Ученые «Крыловского государственного научного центра» применили ряд решений для повышения энергетической эффективности проектируемого балкера-зерновоза. Об этом, как передает корреспондент Sudostroenie.info, рассказал 28 ноября в ходе сессии по инновациям в судостроении в рамках III Конгресса молодых ученых (КМУ) начальник отделения гидроаэродинамики ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Вячеслав Магаровский.

По его словам, для повышения энергоэффективности балкера специалисты использовали два традиционных способа. Во-первых, была произведена оптимизация корпуса судна, что позволило снизить сопротивление балкера на 10%. Во-вторых, в пропульсивном комплексе судна применены преднасадка и оптимальный винт, что также повысило энергоэффективность на 10%.

«Тем самым мы для проекта балкера, который сейчас разрабатывается, повысили эффективность на 20%", — заявил Вячеслав Магаровский.

Помимо Крыловского центра, в работе сессии также приняли участие представители Российского научно-технического общества судостроителей имени академика А. Н. Крылова, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Напомним, в апреле 2023 года между «Росагролизингом» и «Крыловским государственным научным центром» был заключен контракт на проектирование первых отечественных крупнотоннажных судов-зерновозов. Работы выполняет ЦКБ «Балтсудопроект» (входит в «Крыловский государственный научный центр»). Некоторые результаты проектных работ были представлены в ходе выставки «НЕВА 2023».

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