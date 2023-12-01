В Коми запущено новое деревообрабатывающее производство

© bnkomi.ru

В Жешарте на промышленных площадях фанерного комбината зара­ботал новый цех по производству двутавровой балки.

Работа совместного ООО «ЖЛПК» и ООО «Фанера-Трейд» нового цеха расширит ассортиментный перечень градообразующего предприятия. Компания обеспечит поставки дву­тавровой балки, отвечающей запросам клиентов необходимых для реализации сложных строительных проектов.

На Жешартском ЛПК сообщили, что предприятие сможет выпускать до 600 тысяч погонных метров балки в год. Отмечается, что запуск нового производства на полную мощность даст моногороду свыше 60 рабочих мест, дополнительные доходы.

© komiinform.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.