Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Коми запущено новое деревообрабатывающее производство

 © bnkomi.ru

В Жешарте на промышленных площадях фанерного комбината зара­ботал новый цех по производству двутавровой балки.

Работа совместного ООО «ЖЛПК» и ООО «Фанера-Трейд» нового цеха расширит ассортиментный перечень градообразующего предприятия. Компания обеспечит поставки дву­тавровой балки, отвечающей запросам клиентов необходимых для реализации сложных строительных проектов.

На Жешартском ЛПК сообщили, что предприятие сможет выпускать до 600 тысяч погонных метров балки в год. Отмечается, что запуск нового производства на полную мощность даст моногороду свыше 60 рабочих мест, дополнительные доходы.

 © komiinform.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://komiinform.ru/news/258863

Республика Коми, ЖЛПК
  • Sniper_78 Sniper_78
    01.12.2319:59:33

    То что концы балок не имеют металлической или хотя бы пластиковой защиты, это плохо. Прослужат они крайне не долго!

    #1272916
  • Нет аватара commodore
    02.12.2309:20:22

    Она клееная, или профиль из цельного ствола выполнен?

    #1272927
    • Sniper_78 Sniper_78
      02.12.2314:54:52

      Полки из цельной древесины, соединяющая стенка из толстой фанеры. Всё просто склеено.

      #1272939
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,