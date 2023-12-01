В Коми запущено новое деревообрабатывающее производство
В Жешарте на промышленных площадях фанерного комбината заработал новый цех по производству двутавровой балки.
Работа совместного ООО «ЖЛПК» и ООО «Фанера-Трейд» нового цеха расширит ассортиментный перечень градообразующего предприятия. Компания обеспечит поставки двутавровой балки, отвечающей запросам клиентов необходимых для реализации сложных строительных проектов.
На Жешартском ЛПК сообщили, что предприятие сможет выпускать до 600 тысяч погонных метров балки в год. Отмечается, что запуск нового производства на полную мощность даст моногороду свыше 60 рабочих мест, дополнительные доходы.
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