© yar.life

В Костромской области введен в эксплуатацию новый мост через реку Кильня на трассе Нея-Вожерово. Сообщается, что этот мост вместе с автомобильной дорогой обеспечивает транспортное сообщение между отдаленными населенными пунктами и районным центром.

Ранее на месте нового железобетонного моста находилось деревянное мостовое сооружение, которое использовалось с 70-х годов прошлого века. Однако старение конструкций и увеличение нагрузки привели к неудовлетворительному состоянию моста, которое угрожало безопасности движения. В результате был построен новый железобетонный мост.

Основные работы по строительству были выполнены специалистами Шарьинского МЭП-4 за полтора года. Были установлены новые опоры, балки пролетных строений, мостовое полотно с гидроизоляцией, а также водоотведение с проезжей части. Для обеспечения безопасности установлено барьерное ограждение и дорожные знаки. Подходы к мосту были построены Нейским филиалом «Костромаавтодора».

Общая сумма затрат на проект составила 169 миллионов рублей. В конце ноября мост успешно прекрасно прошел приемку и был введен в эксплуатацию.

Во время реконструкции движение транспорта осуществлялось по объездной дороге и временному мосту.

Мост через реку Кильня стал вторым искусственным сооружением на трассе Нея-Вожерово, приведенным к нормативам национального проекта в этом году. Ранее в середине ноября было открыто движение по мосту через реку Монза, который также был отреконструирован.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции мостов в других районах Костромской области, таких как Кологривский, Мантуровский, Галичский и Октябрьский районы.

Костромская область с 2013 года реализует комплексную программу реконструкции мостовых сооружений на дорогах регионального и местного значения по поручению главы региона Сергея Ситникова. Для реализации этой программы активно используются возможности национального проекта «Безопасные качественные дороги». За последние десять лет в регионе было проведено полное восстановление более 70 сооружений.

© adm44.ru

https://adm44.r...earch%3Ftext%3D

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.