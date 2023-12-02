ОАК передала новые Су-30МС2 и Як-130 Минобороны России

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Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы.

«Иркурсткий авиационный завод своевременного выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года.

Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года», - сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России.

Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

Учебно-боевой самолет Як-130, разработанный ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (входит в состав ПАО «Корпорация «Иркут») выбран в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России. Он позволяет на самом современном уровне обучать пилотов боевых самолетов поколения «4+" и «5». Самолет Як-130 является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры.

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