В Архангельской области на предприятии «Илим-ТНП» открыли новый цех по ламинации картона

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Введено в строй помещение с новым оборудованием для ламинирования бумаги − основы под молочную продукцию. Мощности предприятия позволят выдавать порядка 25 тысяч тонн продукции в год и обеспечить 100% потребностей предприятий.

С апреля прошлого года предприятие в Коряжме задействовано в реализации проекта по импортозамещению упаковки для производителей молочной продукции. Компания занимается ламинированием картона по обеим сторонам материала методом поливной экструзии.

В целях увеличения объемов и оптимизации производственных процессов ООО «Илим-ТНП» приобрело тандемную экструзионную линию для двустороннего ламинирования бумаги и картона.

Сумма инвестиций по проекту составила порядка 298 млн рублей, из них более 150 млн рублей — льготный заем от государственной корпорации развития РФ «ВЭБ.РФ».

После ухода с российского рынка иностранных производителей ламинированной упаковки производители молочной продукции столкнулись с её острой нехваткой. Расширение действующего предприятия позволит не только покрыть потребности в такой упаковке в регионе, но и экспортировать продукцию в другие субъекты страны.

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