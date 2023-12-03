В Архангельской области открыт новый телятник

Современный телятник обустроен в предприятии «Важское», которое находится в селе Благовещенское Вельского района.

В новом телятнке установлены 256 индивидуальных домиков, изготовленных из материалов, поддающихся качественной мойке и дезинфекции. В них поддерживается необходимый микроклимат с помощью автоматических ветрозащитных штор и системы вентиляции.

Это предприятие успешно развивается при государственной поддержке. С начала 2023 года из федерального бюджета и бюджета Архангельской области ему выделено 117 млн рублей.

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