В Пензенской области завершено строительство моста через реку Ишимку

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Строительство нового моста через реку Ишимка в Городищенском районе завершено. Работы начались в мае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Длина нового однопролетного искусственного сооружения вместе с подходами — 55 метров. Ширина проезжей части, включая тротуары — 11,2 метров. На мосту установлена система фильтрации, позволяющая защищать воды реки Ишимки от масел и нефтепродуктов, которые оставляют после себя автомобили», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

В 2023 году по программе БКД также реконструированы мосты в Нижнеломовском и Кузнецком районах, капитально отремонтированы в Неверкинском и Каменском.

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