Луганский завод «Маршал» начал строительство новых цехов

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Завод трубопроводной арматуры «Маршал» в Луганской Народной Республике начал модернизацию.

В цехах предприятия установлены новые станки.

Начато строительство новых цехов, для которых за счет заёмных средств через Фонд развития промышленности ЛНР будет закуплено новое оборудование.

Заявка компании на предоставление льготного займа — в размере 100 млн руб. под 1% годовых, с условием софинансирования 10%, сроком на 7 лет — по программе Фонда развития промышленности ЛНР «Проекты развития (регион)» получила одобрение. После этого стороны подписали соответствующий договор.

Данный инвестпроект предполагает расширение производства — запуск двух новых участков по выпуску шаровых кранов.

Предприятие одним из первых вступило в свободную экономическую зону и стало заёмщиком регионального Фонда развития промышленности для возможности расширения производства, а также повышения производительности труда.

В настоящее время предприятие выпускает более семи тысяч наименований продукции: шаровые краны для разных климатических и температурных условий, разных давлений и химических сред, разных типов управления, присоединения и защиты.

Мощности завода позволяют выпускать более четырёх тыс. типоразмеров кранов в объеме свыше 250 тыс. единиц в год.

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