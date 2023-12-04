УКВЗ досрочно поставил 14 трамвайных вагонов в Санкт-Петербург

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») досрочно выполнил поставку трамвайных вагонов в Санкт-Петербург.

© www.roscosmos.ru

По условиям контракта 14 односекционных низкопольных трамвайных вагонов последнего поколения требовалось поставить в 2023-2024 годах.

Вагоны обладают улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями. Они оборудованы современными системами отопления, вентиляции, видеонаблюдения и энергоэффективными асинхронными тяговыми двигателями. Дизайн салона выполнен с использованием современных материалов, что обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров. Новые трамвайные вагоны успели заслужить положительные отзывы пассажиров, а дизайн вагонов продолжает вызывать восхищение.

Благодаря своим техническим характеристикам, новые вагоны способны обеспечить более высокую скорость движения и плавность хода, а также комфорт и безопасность перевозки пассажиров. Кроме того, они отличаются высокой надежностью и долговечностью эксплуатации.

«Выполнение данного контракта стало возможным благодаря применению передовых технологий и строгому контролю качества на всех этапах производства. Мы рады, что наш опыт, профессионализм и инновационный подход к производству позволили нам успешно выполнить проект раньше установленного срока», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Успешная реализация данного проекта подтверждает репутацию УКВЗ как надежного партнера и производителя высококачественной продукции.

Справка: Трамваи УКВЗ модели 71-628-02 для Санкт-Петербурга по праву названы цифровыми. Вагоны оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, которое включает в себя транспортную информационную систему, систему видеорегистрации и видеонаблюдения, систему кругового обзора, систему обеспечения активной безопасности и помощи водителю, систему контроля за состоянием водителя. Более того на вагонах установлена система активной безопасности и помощи водителя Cognitive Tram Pilot на основе элементов искусственного интеллекта, которая является беспилотной системой управления. Все это свидетельствует о повышенной безопасности и комфорте как для пассажиров, так и для водителя.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.