Аэропорт Мирный: модернизация

В аэропорту «Мирный» Республики Саха (Якутия) продолжаются работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры.

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На данный момент цементобетоном укрыто 83% новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 2856 метров и шириной 42 метра.

В прошлом году была завершена укладка части покрытия длиной 900 метров.

В аэропорту ведется строительство комплекса аварийно-спасательной станции, центрального контрольно-пропускного пункта с досмотровой площадкой и автодороги для спецтранспорта, а также устройство очистных сооружений. Общий процент строительной готовности объекта составляет 60%.

В рамках реализации проекта в аэропорту будет проведена реконструкция двух рулежных дорожек и перрона на 18 мест для стоянки воздушных судов, установлено новое светосигнальное и метеорологическое оборудование, биоакустическая система отпугивания птиц.

Новая аэродромная инфраструктура аэропорта «Мирный» обеспечит возможность принимать самолеты типа Ил-76, Dash-8-Q400, Boing-737 и Boing-757. Также технические характеристики аэропорта позволяют обслуживать вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Завершить работы по реконструкции планируется в 2024 году. Ввод в эксплуатацию обновленной аэродромной инфраструктуры будет способствовать повышению уровня безопасности полетов и развитию малой авиации региона.

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

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