В Ленобласти открыли новый мост через реку Мойка

© dorinfo.ru

В Кировском районе Ленинградской области открыли рабочее движение транспорта по новому мосту через реку Мойка на трассе между Кировском и Павлово-на-Неве. Переправа построена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Длина нового участка составляет почти 1,5 км. Специалисты построили не только мост с подходами, но и смонтировали освещение, обустроили пешеходные тротуары и установили шумозащитные экраны. Сейчас рабочие демонтируют старый мостовой переход.

Отмечается, что благодаря объекту путь между Кировском и Санкт-Петербургом вдоль Невы станет существенно комфортнее.

Старая переправа через Мойку на региональной трассе «Санкт-Петербург — Кировск» находилась в ненормативном состоянии и была не способна принимать современные транспортные нагрузки, в связи с чем было принято решение о строительстве нового сооружения. Работы по возведению переправы начались в конце лета 2022 года.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.