Red Wings получила первый Ил-96-400Т

Ил-96-400Т © avatars.mds.yandex.net

Авиакомпания Red Wings получила от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) первый из восстанавливаемых до летной годности советских самолетов. Это грузовой Ил-96-400Т с бортовым номером RA-96103. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли.

По словам одного из собеседников, борт поступил в авиакомпанию две недели назад. Он будет эксплуатироваться в парке Sky Gates, которую летом приобрела Red Wings, а за его техническое обслуживание будет отвечать последняя, уточнил собеседник. Представитель лизинговой компании «Ильюшин финанс» (ИФК, входит в ОАК, владеет самолетами) подтвердил, что передача борта уже идет.

Самолет, построенный в 2009 году на ВАСО («Воронежское акционерное самолетостроительное общество»), впервые после восьмилетнего перерыва поднялся в воздух в августе этого года. До этого он летал в авиакомпании «Полет», прекратившей деятельность в 2013 году. В конце 2014 и начале 2015 годов на нем была выполнена серия полетов по прорабатывавшейся тогда, но не получившей затем развития программе создания самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ, сообщали отраслевые авиационные издания.

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