Новости дорожного хозяйства

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Ещё 16 км федеральной трассы Р-215 стали четырёхполосными

Открыто движение по модернизированному участку дороги от съезда к Гудермесу до выезда из Ново-Щедринской.Трасса связывает между собой Чечню и Дагестан, а также входит в состав важного транспортного коридора «Север — Юг», по которому проходят международные и региональные транспортные перевозки.

В ходе работ специалисты не только расширили трассу, но и разделили встречные потоки барьеркой, смонтировали более 100 светильников на солнечных батареях у пешеходных переходов и обустроили автобусные остановки в Коби и Ново-Щедринской.

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