«ЛУКойл» открыл в Перми центр исследований керна и пластовых флюидов

© lukoil.ru

5 декабря в Перми состоялось открытие Центра исследований керна и пластовых флюидов, построенного компанией «ЛУКОЙЛ».

Новый центр в составе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») обеспечит высокоточными научными исследованиями поиск, разведку, разработку и повышение нефтеотдачи месторождений Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций, Каспийского и Балтийского морей, а также проектов Группы «ЛУКОЙЛ» в других регионах присутствия.

Новый комплекс состоит из двух зданий: центра исследования керна и центра хранения керна.

Специалисты центра обладают компетенциями в области лабораторного изучения керна сложнопостроенных пород-коллекторов, нефтематеринских пород, слабосцементированного керна, декарбонизации и методов увеличения нефтеотдачи. Научно-лабораторный комплекс оснащён современным лабораторным оборудованием, а его хранилище может вместить более 300 погонных километров керна.

Центр расположен на одной площадке с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и научным центром «Рациональное недропользование». Это позволит организациям проводить совместную научно-исследовательскую работу, обучающие курсы и семинары для студентов и аспирантов, организовывать практические конференции на базе единого научного кластера.

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

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