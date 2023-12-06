В Вологодской области начали строить новый завод по производству широкоформатной фанеры

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Общая сумма инвестиций — 3 миллиарда рублей. Сейчас возводится цех, параллельно идёт заказ оборудования и работа по расширению рынков сбыта. С промышленной стройки репортаж корреспондента ГТРК «Вологда».

Создание новых рабочих и углубленная переработка древесины — важнейшие для страны задачи продолжают решать в Соколе. Здесь в индустриальном парке, рядом с заводом, где производят строительную фанеру, начали возведение нового завода по производству фанеры широкоформатной. Продукцию планирую поставлять в Северную Америку, Северную Африку, Иран, Китай и, конечно, на наши новые территории.

Фундамент для стройки подготовили заранее, забив сваи в грунты. Сейчас идёт монтаж цеха. Работы внушительные и масштабные: общая площадь производства — более 20 тысяч квадратных метров.

По словам рабочих, возведение нового завода — не просто работа, а вклад в будущее страны:

Денис Шувалов, бригадир строительной бригады: «У нас в России всё больше заводов и рабочих мест, и потребителей за границей. За родину гордость берёт, развиваемся.»

Руководитель стройки Александр Воронков возводит третий фанерный завод в родном Соколе. Имея уникальный опыт, уже на старте работ ведёт основательную подготовку к следующим этапам строительства.

Александр Воронков, заместитель генерального директора АО «Березник»: «В целом цех — 22 тысячи квадратных метров. Это не маленький завод, большой завод. На сегодня монтируем металлоконструкции, фермы, полуфермы, идёт заливка большого фундамента под пресса. Планируем за зиму всё смонтировать. Все материалы куплены. Перспективы для города. Очередные рабочие места. Это сотни рабочих мест.»

Основные станки для строящегося завода — лущильная линия, сушилка и пресс — уже заказаны. Широкоформатная фанера востребована во многих отраслях промышленности и в России, и за рубежом. Поэтому рынки сбыта уже определены и проработаны.

Алексей Абрамов, генеральный директор АО «Березник»: «Объём производства — 80 тысяч кубометров. Будет трудоустроено 300 человек. Рынки сбыта определены. Северная Америка, Иран и Китай. Для Сокола и для области — это развитие территорий. Мы в индустриальном парке „Сокол“, земля в аренде. Рабочие места и налоговые отчисления.»

Помимо завода, инвесторы планируют построить новую котельную, которая позволит производить не только теплоноситель, но и вырабатывать электроэнергию. Общий объём инвестиций — более 3 миллиардов рублей.

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