НПП «Технология»: элементы остекления кабины машиниста «Ласточки»

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех импортозаместило боковое остекление западного производства для кабины машиниста скоростного пассажирского электропоезда «Ласточка».

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Изделия, выполненные из отечественных материалов, обладают ударопрочностью и устойчивы к динамическим нагрузкам. Стекло обеспечит безопасность экипажа локомотива и возможность эксплуатации поезда в сложных метеоусловиях.

Боковое остекление не должно искажать восприятие предметов экипажем электропоезда. При этом даже в сложных метеоусловиях боковые предметы и сигналы должны быть четко видны. Также изделия должны быть устойчивыми к ударам и вибрациям.

«Основой бокового остекления производства ОНПП „Технология“ является герметичный стеклопакет, не прогревающийся под воздействием солнца в теплое время года и не пропускающий холод зимой. Внешняя часть изделия — прочный силикатный триплекс, выдерживающий столкновение с летящим предметом на скорости до 100 км/ч. Отечественное решение соответствует всем требованиям, предъявляемым к боковому остеклению кабины машиниста электропоезда „Ласточка“. Наши специалисты в кратчайшие сроки выполнили задачу по импортозамещению. Мы готовы к серийному выпуску продукции», — сказал генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Справка: ОНПП «Технология» обеспечивает более 70% потребностей российского рынка остекления железнодорожного транспорта, выпуская свыше 400 видов изделий для оснащения кабин локомотивов. Для бесперебойного обеспечения предприятий железнодорожной отрасли предприятие в сжатые сроки заместило продукцией собственного производства импортные материалы, которые использовались в изготовлении обогреваемого остекления подвижного состава.

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