Завод по производству абсорбирующего белья открыли в индустриальном парке «Руднево» в Москве

© news.mail.ru

Абсорбирующее белье в индустриальном парке «Руднево» производит ООО «Вип Камилла» (улица Пехорская, дом 1 д, строение 4) в рамках офсетного контракта.

Он подписан с Правительством Москвы в начале 2023 года и предусматривает ежегодную поставку не менее 46 миллионов единиц продукции в течение 10 лет.

Инвестиции в реализацию и развитие проекта составят около миллиарда рублей.

Сегодня на заводе площадью 5,5 тысячи квадратных метров создано 74 рабочих места. В планах у компании — увеличение мощности производства и набор дополнительных сотрудников.

Высокотехнологичные и многофункциональные производственные линии позволяют изготавливать восемь типов абсорбирующего белья. Благодаря новому заводу, абсорбирующее белье получат свыше 100 тысяч горожан с инвалидностью. К таким изделиям относят простыни, пеленки, вкладыши, подгузники и многие другие товары специальной гигиены.

Около 30 процентов выпускаемых изделий будет поставляться Правительству Москвы в рамках офсетного контракта, остальное продаваться на свободном рынке. Благодаря этому стоимость продукции в рознице уже снизилась в 1,5 раза по сравнению с импортными аналогами.

Мощности завода рассчитаны на выпуск до 170 миллионов единиц продукции в год, в том числе 100 миллионов подгузников для взрослых и почти 70 миллионов впитывающих пеленок. Это обеспечит потребности Москвы в таких товарах и позволит выйти на российский и зарубежные рынки.

Производимая продукция почти на 90 процентов состоит из российских и белорусских материалов и сырья. Уникален производственный процесс тем, что оборудование может работать как на кипованной, так и на рулонной целлюлозе. Поставки по офсетному контракту начались в ноябре этого года.

Раньше практически все абсорбирующее белье импортировалось.

© news.mail.ru

© news.mail.ru

© news.mail.ru

© news.mail.ru

© news.mail.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.