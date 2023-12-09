Галичский автокрановый завод выпустил новый автокран на шасси КамАЗ

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Во второй половине апреля 2023 года пресс-служба AO «Галичский автокрановый завод» сообщила, что предприятие выпустило новый автокран «ГАЛИЧАНИН» КС-55721-2 В серии «Пионер» грузоподъемностью 35 тонн на вылете стрелы 3,2 м, изготовленный на шасси КАМАЗ-65115 с колесной формулой 6×4.

Новый автокран стал третьим представителем в серии автокранов «Пионер» грузоподъемностью 35 тонн, со стрелами длиной 33,2 м изготовленными по технологии «Овалоид», которая увеличивает грузоподъемность и жесткость стрел автокранов.

Ранее заводом был освоен выпуск м КС-55721-1 В на шасси KAMAZ-6540 (8×4) (о чем в феврале 2019 года сообщил сайт «Сделано у Нас» ), а также КС-55721-5 В на шасси KAMAZ-63501 (8×8) .

В настоящее время предприятие выпускает автокраны грузоподъемностью 25, 32, 35, 50, 70, 100 тонн, изготовленных на шасси МЗКТ, КАМАЗ и Урал.

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