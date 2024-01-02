В селе Капитанщино Липецкой области открыто движение по новому мосту

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В Добровском районе Липецкой области после капитального ремонта открыто движение по мосту через ручей Семёновский, расположенному на трассе Липецк — Борисовка. Строительно-монтажные работы выполнены благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Переправу длиной 35 м фактически построили заново: прежние конструкции были в неудовлетворительном состоянии, их полностью демонтировали. Проезд на время ремонта был организован по временной дороге, построенной рядом.

Специалисты подрядной организации установили 32 новые буронабивные сваи на глубине от 10 до 18 м, возвели опоры, на них уложили 12 железобетонных пролетных балок, собрали мостовое полотно, укрепили бетоном конусы. Работа на объекте шла круглосуточно.

Ширина сооружения ― 13 м, в том числе два полутораметровых тротуара. На объекте предусмотрена система водосбора с фильтрацией сточных вод. Новый мост рассчитан на современные нагрузки, срок службы, заложенный проектировщиками, ― не менее 30 лет. Стоимость работ составила 104 млн рублей.

Отметим, в этом сезоне благодаря национальному проекту в Липецкой области привели к нормативам 9 автомобильных мостов, всего до конца года планируется сдать после ремонта, капремонта и реконструкции 12 искусственных сооружений.

Фото — https://www.mk-...2of9bq966404141

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