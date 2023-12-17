Мост через Обь в районе Сургута строят круглосуточно

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В Югре продолжается реализация одного из самых масштабных проектов — строительство второго мостового перехода в районе Сургута. Работы выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день готово 8 из 16 опор основного моста. Специалисты завершили вторую стадию надвижки металлоконструкций пролётного строения правого направления основного моста на левом берегу Оби.

В общей сложности, на обоих берегах выполнен монтаж пролётных строений длиной более 340 метров при общей протяжённости — 1758 м. Вес используемых металлоконструкций составит около 21 тыс. тонн.

Монтаж ведётся двумя методами, на каждом берегу — свой. На левом, что со стороны Нефтеюганска, происходит сборка металлических конструкций для будущих пролётов моста, а затем надвижка пролётного строения, на правом берегу металлоконструкции собирают навесным способом.

Согласно плану производства работ, сопряжение пролётов с противоположных берегов будет выполнено в первом квартале 2025 года.

На подходах к возводимому мосту выполнена отсыпка грунта в объёме более 5 млн кубических метров. Из семи малых мостов и путепроводов, четыре готовы уже более чем на 80% - на них полностью сооружены опоры и смонтированы пролётные строения, в том числе и путепровод через ж/д Тюмень-Сургут в районе ст. Островная.

Строительство нового моста через реку Обь ведётся круглосуточно. На объекте задействовано более 700 человек и свыше 180 единиц строительной техники. Кроме этого, на всех стадиях реализации проекта производится операционный и приемочный контроль строительно-монтажных работ специализированной организацией.

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