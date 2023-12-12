Грузооборот морских портов России за 11 месяцев вырос на 5,7% до 811,9 млн т

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 811,9 млн тонн.

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Объем перевалки сухих грузов вырос на 11,9% до 413,0 млн тонн, причем наиболее высокие темпы прироста в подгруппе показали зерно, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы в контейнерах и на паромах. Перевалка наливных грузов осталась практически на прежнем уровне (-0,1%), составив 398,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна показал сокращение на уровне статпогрешности (-0,4%), составив 89,6 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 28,7 млн тонн (+7,0%), наливных грузов — 60,9 млн тонн (-3,5%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 1,4% до 228,3 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 103,9 млн тонн (+17,6%), наливных грузов — 124,4 млн тонн (-9,0%).

Сохранил лидирующую позицию флагман портовой отрасли России Азово-Черноморский бассейн. Несмотря на многодневный шторм, парализовавший судоходство в бассейне на целую декаду, грузооборот его морских портов показал сбалансированный рост на 12,2% и составил 267,5 млн тонн. При этом объём перевалки сухих грузов прибавил 19,3% до 130,3 млн тонн, наливных грузов — вырос на 6,2% до 137,2 млн тонн.

Двузначные темпы роста с марта уходящего года сохраняет грузооборот морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора «Север-Юг». Перевалка в каспийских портах выросла на 33,4% до 7,2 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 4,6 млн тонн (рост в 1,6 раза), наливных грузов — 2,6 млн тонн (-0,3%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,7% до 219,3 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 145,5 млн тонн (+2,5%), наливных грузов — 73,8 млн тонн (+9,3%).

Росморречфлот — администратор федерального проекта «Развитие морских портов», входящего в нацпроект модернизации транспортной инфраструктуры. Его реализация обеспечивает планомерное опережающее увеличение портовых мощностей России, достигших к середине 2023 г. 1,3 млрд тонн.

Этот показатель более чем вдвое превышает мощности всех морских портов СССР в 1990 году (600 млн т) и более чем в четыре раза — совокупные мощности российских морских портов в 2000 г. (ок. 300 млн т).

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