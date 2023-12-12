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Судостроение и судоходство

СЗ «Севмаш» завершил строительство батопорта для нового дока 35 СРЗ

На «Севмаше» (Архангельская область) построен и выведен из цеха батопорт для нового, двухкамерного сухого дока 35 судоремонтного завода — мурманского филиала АО «ЦС «Звёздочка».

 © paluba.media

После прохождения швартовных испытаний, батапорт будет передан заказчику — компании «Институт «Оргэнергострой», генподрядчику реконструкции дока.

 © paluba.media

После открытия навигации 2024 года батапорт планируется транспортировать на 35 СРЗ. Размеры батапорта: длина — 78 метров, ширина — 14, высота — 22.

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Источник: https://paluba.media/news/64761

Севмаш, Архангельская область, плавдок, док
  • alex4spb alex4spb
    12.12.2317:37:35

    отличная новость +    

    если не ошибаюсь, когда «Кузнецов» там доковался, какую-то временную перемычку сооружали, а после разбирали.

    #1273699
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