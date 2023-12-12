СЗ «Севмаш» завершил строительство батопорта для нового дока 35 СРЗ

На «Севмаше» (Архангельская область) построен и выведен из цеха батопорт для нового, двухкамерного сухого дока 35 судоремонтного завода — мурманского филиала АО «ЦС «Звёздочка».

© paluba.media

После прохождения швартовных испытаний, батапорт будет передан заказчику — компании «Институт «Оргэнергострой», генподрядчику реконструкции дока.

© paluba.media

После открытия навигации 2024 года батапорт планируется транспортировать на 35 СРЗ. Размеры батапорта: длина — 78 метров, ширина — 14, высота — 22.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.