СЗ «Севмаш» завершил строительство батопорта для нового дока 35 СРЗ
На «Севмаше» (Архангельская область) построен и выведен из цеха батопорт для нового, двухкамерного сухого дока 35 судоремонтного завода — мурманского филиала АО «ЦС «Звёздочка».
После прохождения швартовных испытаний, батапорт будет передан заказчику — компании «Институт «Оргэнергострой», генподрядчику реконструкции дока.
После открытия навигации 2024 года батапорт планируется транспортировать на 35 СРЗ. Размеры батапорта: длина — 78 метров, ширина — 14, высота — 22.
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Источник: https://paluba.media/news/64761
12.12.2317:37:35