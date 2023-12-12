Строительство краболова № 505 проекта 03141 на СЗ «Восточная верфь»
На стапелях АО «Восточная верфь» (Приморский край) продолжается строительство серии судов-краболовов проекта 03141 в рамках 1 этапа распределения инвестиционных квот.
В настоящий момент приступили к выполнению работ по очистке и окраске корпуса судна проекта 03141 зав. № 505.
Работы выполняются в соответствии с графиком строительства судна. Срок спуска судна на воду запланирован на первый квартал 2024 года, а передача заказчику — на август следующего года.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Источник: https://vverf.ru/