«АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске

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LADA e-Largus — это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей LADA e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы (которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью). На них будет устанавливаться синхронный электромотор на постоянных магнитах номинальной мощностью 50кВт (кратковременно может достигать пиковой мощности 120 кВт). Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова (в месте, где ранее располагался бензобак), что позволяет полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении). На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 км/час (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (менее 10 сек с 0 до 100 км/час).

Разработкой электрической силовой установки для обеих версий занималась компания «Системы автономной энергии» САЭ (входит в ГК «Итэлма») в тесном сотрудничестве с инженерами АВТОВАЗа. Аккумуляторы от САЭ разработаны и произведены в России, система управления и термостатирования также российская. В планах компании в ближайшие 2 года локализовать последний импортный элемент — аккумуляторную ячейку.Серийное производство LADA e-Largus планируется начать в мае 2024 года, вместе с возобновлением выпуска стандартных LADA Largus с ДВС.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «Прежде всего я хочу поблагодарить нашу команду. Всех, кто смог в кратчайшие сроки не только разработать всю архитектуру, но и создать самый локализованный в России электромобиль — уровень локализации превышает 50%. Это самый лучший ответ на все попытки задавить российскую автомобильную промышленность. И конечно, благодарим за поддержку Правительство Удмуртии, руководство страны, отраслевое Министерство. Вы знаете, что в прошлом году здесь мы были в непростой ситуации, но предприятие продолжало работать, производя штампованные, пластиковые комплектующие.

Сейчас на заводе работает около полутора тысяч человек, а к моменту запуска основного конвейера производительностью 25 машин в час, в мае, здесь будет работать уже около 3000 человек».

© static.lada.ru

© static.lada.ru

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