ГТЛК поставила 30 автобусов для Курска и Махачкалы за неделю

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На этой рабочей неделе ГТЛК завершила поставки городского пассажирского транспорта по договорам лизинга для Курска и Махачкалы в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✅ 12 автобусов VOLGABUS 4298G4 КПГ для Курска

✅ 18 автобусов ЛиАЗ-529267 для Махачкалы

Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Кроме того, на неделе ГТЛК заключила лизинговый договор с МКП «Калининград-ГорТранс» на поставку 11 автобусов большого класса в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

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