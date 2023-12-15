РЖД открыли движение по новому двухпутному Керакскому тоннелю в Амурской области

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Церемония запуска состоялась 15 декабря в Москве в рамках IV Железнодорожного съезда.

Керакский тоннель расположен в Амурской области на перегоне Ковали — Ульручьи на Транссибе. Его проложили в 25 м от старого. Создание тоннеля протяженностью 926 м велось с мая 2020 года взамен действующей негабаритной конструкции и завершилось на 9 месяцев раньше срока. Работы шли в сложных условиях: проходка осуществлялась сквозь крепкие горные породы и сразу 2 геологических разлома. Ежедневно на объекте трудились 550 человек, было задействовано свыше 100 единиц спецтехники.

В рамках строительства было уложено почти 2 тыс. м пути и 116 км сетей связи, выработано около 1 млн кубометров выемки, смонтировано более 10 км контактной сети. Инвестиции в строительство составили 14,7 млрд рублей.

Пути в тоннеле смонтированы по технологии пониженной вибрации, при которой полушпалы, залитые в бетон, укладывают на тонкую прослойку полимерного материала. Это снижает вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля во время его эксплуатации.

Новое сооружение позволит повысить скорость движения поездов и увеличить провозную способность участка Транссиба Бамовская — Белогорск со 120 млн до 131 млн тонн грузов в год, что позволит ОАО «РЖД» нарастить объемы перевозок в направлении Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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