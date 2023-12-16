«АгроПромкомплектация» открыла новый свинокомплекс и элеватор в Рязанской области

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СВК «Поплевинский» запущен в работу в Ряжском районе Рязанской области.

На «Поплевинском» в середине прошлой недели запущен первый производственный сегмент — участок откорма. На карантин поставлена первая партия племенного молодняка численностью в 310 голов.

Также урожай 2023 года поступил на элеватор с зернохранилищем мощностью 150 тысяч тонн. Стоимость только элеватора оценивается в 2 млрд рублей.

Меньше чем через год — в ноябре 2024 — запланирована первая поставка со свинокомплекса на переработку. На полную мощность предприятие выйдет к концу будущего года. Предполагается, что «Поплевинский» ежемесячно будет поставлять на собственные мясоперерабатывающие заводы Группы компаний около 10 000 голов.

Первоначально свиноводство в регионе будет представлено двумя производственными площадками — «Поплевинским СВК» и «Моловским СВК» в Ряжском и Кораблинском районах. На Моловском СВК в настоящее время завершаются пуско-наладочные работы.

В целом проект ГК «АгроПромкомплектации» в Рязанской области предполагает строительство пяти новых автоматизированных свиноферм на 80 тыс. голов каждая и вспомогательных объектов. Общая стоимость проекта 26 млрд рублей.

Запуск свиноводческого кластера предполагает появление более 280 новых рабочих мест для жителей Рязанской области в 2023-2024 годах. Ожидается, что количество персонала в компании в регионе превысит 700 человек.

© ryazpressa.ru

Фото — https://vk.com/...55lil4623930975

Фото — https://ryazpre...de4tdg833881360

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