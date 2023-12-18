В Михайловке Волгоградской области открылась новая инфекционная больница

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Новая инфекционка соответствует самым высоким стандартам организации специализированной помощи, всем санитарным правилам и нормам. Медучреждение разделено на «чистую» и «грязную» зоны. В первой располагаются гардеробные, кабинеты медработников и технические помещения. Во второй — клинико-диагностическая лаборатория и непосредственно само инфекционное отделение с 28 двухместными «мельцеровскими» боксами и двумя палатами реанимации и интенсивной терапии.

© media.v102.ru

В составе каждого «мельцеровского» бокса — шлюз с выходом на улицу для поступления пациентов, санпропускник с душевой кабиной и туалетом, палата, а также шлюз для медперсонала с выходом в коридор отделения. Все койки оборудованы кислородными консолями. При необходимости в новом инфекционном корпусе возможно увеличить количество коек до 90 путем установки дополнительного медоборудования.

Двухместные палаты реанимации и интенсивной терапии помимо функциональных кроватей оснащены аппаратами ИВЛ, прикроватными мониторами для автоматического слежения за параметрами состояния пациента (частота сердечных сокращений и дыхания, артериальное давление, уровень периферической сатурации крови по кислороду, температура тела и др.) Показатели 4 мониторов транслируются на центральную станцию медучреждения, что позволяет быстро реагировать на изменение параметров состояния, своевременно и качественно оказывать медпомощь.

© media.v102.ru

Для бесперебойной работы предусмотрен резервный источник подачи электроэнергии. Инфекционное отделение также оснащено автоматическим анализатором для определения газов крови, метаболитов и кислотно-щелочного состояния, аппаратами ЭКГ, дефебриляторами, дозаторами. Все помещения оборудованы бактерицидными облучателями, работающими, в том числе, в режиме присутствия людей.

Также построены локальные очистительные сооружения, пропускной пункт для дезинфекции транспорта, контейнерная площадка для отходов, котельная. Проведено благоустройство территории. Напомним, инфекционный корпус в Михайловке стал четвертым новым учреждением инфекционной службы региона за последние несколько лет. Современные стационары возведены в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине.

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