«KMЗ» построил специальный слип-док для испытания надводных дронов

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«Кингисеппский машиностроительный завод» построил крытый слип-док для проведения испытаний надводных морских дронов, катеров и судов до длиной до 30 метров, сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Глубина бассейна составляет более трёх метров, общая площадь бассейна — более 2000 квадратных метров. Холдинг «КМЗ» специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов и ремонте бронетехники.

«По собственной инициативе на территории производства военно-промышленного холдинга был построен закрытый слип-док. Это самостоятельно разработанное сооружение, представляющее из себя крытый тёплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов длиной до 30 метров», — отметил Даниленко.

Как ранее сообщалось на СуН, на заводе запущено производство безэкипажных катеров собственной конструкции. Судно способно двигаться со скоростью до 80 километров в час и нести до 600 килограммов полезной нагрузки. Катер можно использовать для разведки, охраны района, перехвата неприятельских дронов и как камикадзе.

Первый катер отправлен для испытаний в зону СВО.

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