ОДК-Климов кратно нарастило производство авиадвигателей

Петербургское предприятие ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) в ходе совещания подвело итоги выполнения производственной программы.

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В 2023 году предприятие выполнило план и кратно нарастило объемы выпуска всех серийных авиационных двигателей.

На предприятии также рассказали о досрочном выполнении гособоронзаказа на поставку и ремонт вертолетных двигателей ВК-2500.

На совещании присутствовали первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков, генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и заместитель генерального директора — управляющий директор ОДК-Климов Александр Грачев.

Владимир Артяков отметил, что ОДК обеспечивает требуемый ритм поставок авиационных двигателей благодаря развитию и расширению производственной кооперации.

В 2023 году ОДК-Климов проделал значительную работу по доработке силовых установок семейства ТВ7-117. Полностью обеспечены лётные испытания и эксплуатация вертолётов Ми-38 с турбовальной версией двигателя — ТВ7-117 В. Расширены эксплуатационные параметры ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300 по температурному диапазону, высоте и ресурсу. Установленные на опытном образце самолета силовые установки готовы к началу летно-конструкторских испытаний.

Справка: АО «ОДК-Климов» — предприятие двигателестроительной отрасли, занимается разработкой, производством газотурбинных двигателей и систем автоматического управления для самолетов и вертолетов. Включает в себя конструкторское бюро серийного сопровождения, современную производственную, высокотехнологичную испытательно-исследовательскую базы, сервисные центры. АО «ОДК-Климов» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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